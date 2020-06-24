matroSkin
я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку
в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:25
matroSkin
я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку
в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53
matroSkin
а як вам варіант - золоті старовинні монети?
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53
Re: Золото XAU/USD
а як щодо зберігання та безпеки злитків?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:09
greenozon
до купівлі старовинних монет ставлюся негативно, це окрема тема
для мене найголовніше - ліквідність активу, що властива стандартному злитку золота 999 проби номіналом до 50 грам
зберігання паперових валют несе ще вищі операційні ризики
ще одна вимога часу - поза банками
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 25 чер, 2020 01:45
бывают ли подделки в слитках золота 1, 2, 5 грамм
на што обращать внимание при покупки таких слитков
где покупать? только в банках или есть ещё какие места?
насколько надёжны монеты нбу по 1/10 унции?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:18
|