matroSkin
я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку
в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:25
matroSkin
я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку
в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53
matroSkin
а як вам варіант - золоті старовинні монети?
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53
Re: Золото XAU/USD
а як щодо зберігання та безпеки злитків?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:09
greenozon
до купівлі старовинних монет ставлюся негативно, це окрема тема
для мене найголовніше - ліквідність активу, що властива стандартному злитку золота 999 проби номіналом до 50 грам
зберігання паперових валют несе ще вищі операційні ризики
ще одна вимога часу - поза банками
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 25 чер, 2020 01:45
бывают ли подделки в слитках золота 1, 2, 5 грамм
на што обращать внимание при покупки таких слитков
где покупать? только в банках или есть ещё какие места?
насколько надёжны монеты нбу по 1/10 унции?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:18
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:01
очікування потужної хвилі девальвації Доляра, падіння фондового ринку США та росту вартості захисних активів (дорогоцінних металів XAU, XAG, XPT та альтернативних світових валют EUR, CNY, JPY, CHF)
моє раціо полягає ось у чому : широке коло гравців на глобальних фінансових ринках мають якось приготуватися до американських виборів на початку Листопада - та імовірної втрати влади провальним президентом Трампом
тому логічно було б припустити згортання основних схем позиціювання за ці 4 роки : конвертація традиційних валют фінансування (євро, єни, франка) у доляр з наступною купівлею акцій та фондових індексів США
себто, якщо доляр та американська фонда увесь час зростала за каденцію Трампа, то напередодні виборів ми маємо отримати рух у зворотньому напрямку
звичайно, це грубе припущення, а щодо переоціненого фондового ринку США є й внутрішні вагомі чинники стереоїдного росту, але передвиборчий популізм має закінчитися у будь якому випадку
погано стане усім, постраждають також Євросоюз та Китай з традиційно екпортоорієнтованими економіками, але втілюючи послідовну та передбачувану економічну політику саме вони мають стати острівцями спокою у порівнняні до США
кредитна експанія США досягла свого піку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:57
щодо Платини (XPT/USD)
абсурдно дешева платина вимагає нашої уваги :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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