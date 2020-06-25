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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:25

matroSkin

я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку

в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53

matroSkin

а як вам варіант - золоті старовинні монети?

наприклад
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення))


а як щодо зберігання та безпеки злитків?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:09

greenozon

до купівлі старовинних монет ставлюся негативно, це окрема тема

для мене найголовніше - ліквідність активу, що властива стандартному злитку золота 999 проби номіналом до 50 грам

зберігання паперових валют несе ще вищі операційні ризики

ще одна вимога часу - поза банками
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:45

бывают ли подделки в слитках золота 1, 2, 5 грамм
на што обращать внимание при покупки таких слитков
где покупать? только в банках или есть ещё какие места?
насколько надёжны монеты нбу по 1/10 унции?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:18

  uaprofi написав:бывают ли подделки в слитках золота 1, 2, 5 грамм
на што обращать внимание при покупки таких слитков
где покупать? только в банках или есть ещё какие места?
насколько надёжны монеты нбу по 1/10 унции?

А смысл? Комиссия гигантская. Хотя бы 10 уже.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:01

очікування потужної хвилі девальвації Доляра, падіння фондового ринку США та росту вартості захисних активів (дорогоцінних металів XAU, XAG, XPT та альтернативних світових валют EUR, CNY, JPY, CHF)

моє раціо полягає ось у чому : широке коло гравців на глобальних фінансових ринках мають якось приготуватися до американських виборів на початку Листопада - та імовірної втрати влади провальним президентом Трампом

тому логічно було б припустити згортання основних схем позиціювання за ці 4 роки : конвертація традиційних валют фінансування (євро, єни, франка) у доляр з наступною купівлею акцій та фондових індексів США

себто, якщо доляр та американська фонда увесь час зростала за каденцію Трампа, то напередодні виборів ми маємо отримати рух у зворотньому напрямку

звичайно, це грубе припущення, а щодо переоціненого фондового ринку США є й внутрішні вагомі чинники стереоїдного росту, але передвиборчий популізм має закінчитися у будь якому випадку

погано стане усім, постраждають також Євросоюз та Китай з традиційно екпортоорієнтованими економіками, але втілюючи послідовну та передбачувану економічну політику саме вони мають стати острівцями спокою у порівнняні до США

кредитна експанія США досягла свого піку.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:57

щодо Платини (XPT/USD)

абсурдно дешева платина вимагає нашої уваги :

https://i.imgur.com/Cg4PPtE.png
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ЛОБ
 
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