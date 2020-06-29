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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01

щодо Платини (XPT/USD)

ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/A7T1sFU.png

висновок один - купуймо Платину за Доляр США
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції

на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-

але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10320
З нами з: 14.12.09
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Подякували: 1041 раз.
 
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  #<1 ... 276277278279
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