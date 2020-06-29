висновок один - купуймо Платину за Доляр США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01
щодо Платини (XPT/USD)
ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :
висновок один - купуймо Платину за Доляр США
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07
на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції
на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-
але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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