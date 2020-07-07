висновок один - купуймо Платину за Доляр США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01
щодо Платини (XPT/USD)
ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :
висновок один - купуймо Платину за Доляр США
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07
на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції
на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-
але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07
$1.789
черговий скромний не помітний багаторічний максимум
кому як а мені посупальне висхідне просування рудого імпонує більше за різкий вибуховий ріст з непередбачуваними відкатами - більше встигнемо зробити
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25
-$30
продаж "хаїв" - звичайна реакція короткострокових шпекулянтів на досягнення нового 8-ми річного максимума, але після зниження до $1.759 ціна знову поступово відновлюється, зараз бачимо на моніторі $1.771
хто ж золото купує ???
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 03:39
Шановний ЛОБ!Это только моё допущение.Однако,у Трампа большие шансы остаться у власти в ноябре.
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