висновок один - купуймо Платину за Доляр США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01
щодо Платини (XPT/USD)
ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :
висновок один - купуймо Платину за Доляр США
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07
на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції
на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-
але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07
$1.789
черговий скромний не помітний багаторічний максимум
кому як а мені посупальне висхідне просування рудого імпонує більше за різкий вибуховий ріст з непередбачуваними відкатами - більше встигнемо зробити
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25
-$30
продаж "хаїв" - звичайна реакція короткострокових шпекулянтів на досягнення нового 8-ми річного максимума, але після зниження до $1.759 ціна знову поступово відновлюється, зараз бачимо на моніторі $1.771
хто ж золото купує ???
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 03:39
Шановний ЛОБ!Это только моё допущение.Однако,у Трампа большие шансы остаться у власти в ноябре.
Додано: Сер 08 лип, 2020 05:12
Re: Золото XAU/USD
Думаєте буде обвал ?
ФРС досить внятно дали зрозуміти ще в березні що при потребі залють ринки свіжим доларом і навіть будуть самі купувати.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58
Ukrainian
ФРС США вже започаткував купівлю акцій ETF фондів, що пов'язані з корпоративними облігаціями, та купівлю іпотечних заставних комерційної нерухомості повз федеральні іпотечні агенції Fannie Mae & Freddie Mac
іншими словами заставна (закладна) на комерційну нерухомість - це корпоративний кредит у комерційному банку під заставу комерційної нерухомості
у нашій вітчизняній практиці вже щось подібне застосовувалося раніше як кредити рефінансування НБУ під заставу майнових комплексів позичальників комерційних банків
далі, Федрезерв у березні вже фактично винайняв фінансового гіганта BlackRock керувати своїми прямими інвестиціями у ринок акцій через запроваджений Special purpose vehicle (SPV)
але усе це вибухівка під увесь ринок : циклічне падіння цін на ринку нерухомості (рецесії трапляються) та банкрутство окремих корпоративних компаній, що входять до портфелю інвестицій, неодмінно призведе до суттєвої негативної переоцінки або й повної втрати вартості івестицій - а разом з цим довіру до всемогутності Федрезерву
най Інвестором стане сам Федрезерв - тому що Ринок сильніший за будь який центральний банк, він підпорядковується винятково економічним законам а не постановам уряду чи цб
don`t fight the FED - це тимчасово популярна мантра
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:04
Scotch
не тільки ваше особисте
прості американці у своїй більшості продовжують "любити" Трампа за гроші, що роздані надурняк за роки його президенства - за постійно зростаючу вартість акцій та нескінчені стимули
але якраз напередодні (дуже імовірно наприкінці літа) виборів найспритніші та найобережніші мають вирішити повискакувати з ринку й розпродати акції - аби чого не трапилося непередбачуваного
процес перетвориться на стихійну снігову лавину, яку ніхто не спроможний спинити
ось тоді ця любов і закінчиться у сльозах
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27
судячи з еклекторальних опитувань американці розраховують на рятівника Трампа-2 - від Трампа-1 ))) - вважаючи демократа Байдена за екзистиційне зло та загрозу їхнім статкам
не розуміючи, що саме Трамп-2 після утримання влади цинічно надурить та кине їх - грошей нема, тож ви якось там протримайтесь
відверто кажучи мне більше тривожить проекція та похідні наслідки подій у США на Україну 2020-21 : ризики девальвації гривні (помірної чи 2х) вигяладають дрібничкою на цьому тлі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:40
Золото $1.800
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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