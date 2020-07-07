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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 277278279280> Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01 щодо Платини (XPT/USD)



https://i.imgur.com/A7T1sFU.png



висновок один - купуймо Платину за Доляр США ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :висновок один - купуймо Платину за Доляр США Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07 на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції



на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-



але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07 ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав: $1.765



найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802

... найближчі технічні цілі росту простягаються до(максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище...

$1.789



черговий скромний не помітний багаторічний максимум



кому як а мені посупальне висхідне просування рудого імпонує більше за різкий вибуховий ріст з непередбачуваними відкатами - більше встигнемо зробити черговий скромний не помітний багаторічний максимумкому як а мені посупальне висхідне просування рудого імпонує більше за різкий вибуховий ріст з непередбачуваними відкатами - більше встигнемо зробити Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25 -$30



продаж "хаїв" - звичайна реакція короткострокових шпекулянтів на досягнення нового 8-ми річного максимума, але після зниження до $1.759 ціна знову поступово відновлюється, зараз бачимо на моніторі $1.771



хто ж золото купує ??? Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 03:39 Шановний ЛОБ!Это только моё допущение.Однако,у Трампа большие шансы остаться у власти в ноябре. Scotch Повідомлень: 635 З нами з: 01.08.10 Подякував: 76 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 05:12 Re: Золото XAU/USD ЛОБ написав: передвиборчого обвалу ринків передвиборчого обвалу ринків

Думаєте буде обвал ?

ФРС досить внятно дали зрозуміти ще в березні що при потребі залють ринки свіжим доларом і навіть будуть самі купувати. Думаєте буде обвал ?ФРС досить внятно дали зрозуміти ще в березні що при потребі залють ринки свіжим доларом і навіть будуть самі купувати. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8688 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58 Ukrainian



ФРС США вже започаткував купівлю акцій ETF фондів, що пов'язані з корпоративними облігаціями, та купівлю іпотечних заставних комерційної нерухомості повз федеральні іпотечні агенції Fannie Mae & Freddie Mac



іншими словами заставна (закладна) на комерційну нерухомість - це корпоративний кредит у комерційному банку під заставу комерційної нерухомості



у нашій вітчизняній практиці вже щось подібне застосовувалося раніше як кредити рефінансування НБУ під заставу майнових комплексів позичальників комерційних банків



далі, Федрезерв у березні вже фактично винайняв фінансового гіганта BlackRock керувати своїми прямими інвестиціями у ринок акцій через запроваджений Special purpose vehicle (SPV)



але усе це вибухівка під увесь ринок : циклічне падіння цін на ринку нерухомості (рецесії трапляються) та банкрутство окремих корпоративних компаній, що входять до портфелю інвестицій, неодмінно призведе до суттєвої негативної переоцінки або й повної втрати вартості івестицій - а разом з цим довіру до всемогутності Федрезерву



най Інвестором стане сам Федрезерв - тому що Ринок сильніший за будь який центральний банк, він підпорядковується винятково економічним законам а не постановам уряду чи цб



don`t fight the FED - це тимчасово популярна мантра Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 12:04 Scotch



не тільки ваше особисте



прості американці у своїй більшості продовжують "любити" Трампа за гроші, що роздані надурняк за роки його президенства - за постійно зростаючу вартість акцій та нескінчені стимули



але якраз напередодні (дуже імовірно наприкінці літа) виборів найспритніші та найобережніші мають вирішити повискакувати з ринку й розпродати акції - аби чого не трапилося непередбачуваного



процес перетвориться на стихійну снігову лавину, яку ніхто не спроможний спинити



ось тоді ця любов і закінчиться у сльозах Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27 судячи з еклекторальних опитувань американці розраховують на рятівника Трампа-2 - від Трампа-1 ))) - вважаючи демократа Байдена за екзистиційне зло та загрозу їхнім статкам



не розуміючи, що саме Трамп-2 після утримання влади цинічно надурить та кине їх - грошей нема, тож ви якось там протримайтесь



відверто кажучи мне більше тривожить проекція та похідні наслідки подій у США на Україну 2020-21 : ризики девальвації гривні (помірної чи 2х) вигяладають дрібничкою на цьому тлі Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 12:40 Золото $1.800 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 277278279280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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