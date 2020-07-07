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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 277278279280>
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01

щодо Платини (XPT/USD)

ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/A7T1sFU.png

висновок один - купуймо Платину за Доляр США
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

на імовірному загостренню Risk-OFF мій раніше улюблений (для продажу) металевий крос-курс XAU/XAG знову має повернутися до висхідної тенденції

на рості цього кросу шорт від 123+ було закрито по 100-

але на цей раз в очікуванні передвиборчого обвалу ринків я відмовлятимусь від будь яких коротких позицій у Золоті, краще просто купувати дорогоцінні метали за бакс, євро, франк чи гривню
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07

  ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав:$1.765

найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802
...

$1.789

черговий скромний не помітний багаторічний максимум

кому як а мені посупальне висхідне просування рудого імпонує більше за різкий вибуховий ріст з непередбачуваними відкатами - більше встигнемо зробити
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:25

-$30

продаж "хаїв" - звичайна реакція короткострокових шпекулянтів на досягнення нового 8-ми річного максимума, але після зниження до $1.759 ціна знову поступово відновлюється, зараз бачимо на моніторі $1.771

хто ж золото купує ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 03:39

Шановний ЛОБ!Это только моё допущение.Однако,у Трампа большие шансы остаться у власти в ноябре.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 05:12

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:передвиборчого обвалу ринків

Думаєте буде обвал ?
ФРС досить внятно дали зрозуміти ще в березні що при потребі залють ринки свіжим доларом і навіть будуть самі купувати.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58

Ukrainian

ФРС США вже започаткував купівлю акцій ETF фондів, що пов'язані з корпоративними облігаціями, та купівлю іпотечних заставних комерційної нерухомості повз федеральні іпотечні агенції Fannie Mae & Freddie Mac

іншими словами заставна (закладна) на комерційну нерухомість - це корпоративний кредит у комерційному банку під заставу комерційної нерухомості

у нашій вітчизняній практиці вже щось подібне застосовувалося раніше як кредити рефінансування НБУ під заставу майнових комплексів позичальників комерційних банків

далі, Федрезерв у березні вже фактично винайняв фінансового гіганта BlackRock керувати своїми прямими інвестиціями у ринок акцій через запроваджений Special purpose vehicle (SPV)

але усе це вибухівка під увесь ринок : циклічне падіння цін на ринку нерухомості (рецесії трапляються) та банкрутство окремих корпоративних компаній, що входять до портфелю інвестицій, неодмінно призведе до суттєвої негативної переоцінки або й повної втрати вартості івестицій - а разом з цим довіру до всемогутності Федрезерву

най Інвестором стане сам Федрезерв - тому що Ринок сильніший за будь який центральний банк, він підпорядковується винятково економічним законам а не постановам уряду чи цб

don`t fight the FED - це тимчасово популярна мантра
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:04

Scotch

не тільки ваше особисте

прості американці у своїй більшості продовжують "любити" Трампа за гроші, що роздані надурняк за роки його президенства - за постійно зростаючу вартість акцій та нескінчені стимули

але якраз напередодні (дуже імовірно наприкінці літа) виборів найспритніші та найобережніші мають вирішити повискакувати з ринку й розпродати акції - аби чого не трапилося непередбачуваного

процес перетвориться на стихійну снігову лавину, яку ніхто не спроможний спинити

ось тоді ця любов і закінчиться у сльозах
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27

судячи з еклекторальних опитувань американці розраховують на рятівника Трампа-2 - від Трампа-1 ))) - вважаючи демократа Байдена за екзистиційне зло та загрозу їхнім статкам

не розуміючи, що саме Трамп-2 після утримання влади цинічно надурить та кине їх - грошей нема, тож ви якось там протримайтесь

відверто кажучи мне більше тривожить проекція та похідні наслідки подій у США на Україну 2020-21 : ризики девальвації гривні (помірної чи 2х) вигяладають дрібничкою на цьому тлі
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:40

Золото $1.800
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ЛОБ
 
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