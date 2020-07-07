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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54
усі тактичні цілі аж до $1.802
досягнуто !
ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав:$1.765
найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795
(максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802
...
(другу частину прогнозу приховано))
здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
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