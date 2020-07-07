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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54

усі тактичні цілі аж до $1.802 досягнуто !
  ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав:$1.765

найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802
...
(другу частину прогнозу приховано))

здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30

ЗОЛОТО за Єну

XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/ZiEZDYT.png

сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:40

Золото XAU/USD

Імпульс - корекція - Імпульс ІІ ???

XAU/USD, weekly : https://i.imgur.com/3ZnrQxo.png
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 277278279280
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