здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54
усі тактичні цілі аж до $1.802 досягнуто !
здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30
ЗОЛОТО за Єну
XAU/JPY, weekly :
сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:40
Золото XAU/USD
Імпульс - корекція - Імпульс ІІ ???
XAU/USD, weekly :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:50
+50грн !
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