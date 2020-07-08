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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54

усі тактичні цілі аж до $1.802 досягнуто !
  ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав:$1.765

найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802
...
(другу частину прогнозу приховано))

здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30

ЗОЛОТО за Єну

XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/ZiEZDYT.png

сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:40

Золото XAU/USD

Імпульс - корекція - Імпульс ІІ ???

XAU/USD, weekly : https://i.imgur.com/3ZnrQxo.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:50

  ЛОБ написав:Золото $1.800


наступна станція +100!? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:03

Уважаемый ЛОБ!Если вы уже написали в этой ветке,позвольте уточнить.Вы допускаете девальвацию гривны в 2 раза?Хорошо помню Ваш прогноз на другом форуме году где-то в 2008.Вы предсказали курс в районе 22 гривны за доллар,и в вас полетели тапки,о таком курсе даже думать было страшно.Но если будет двухкратная девальвация,тогда высока вероятность конвертации валютных вкладов в гривну.Это значит,не только з гривны геть,но и геть из всех банков,даже самых надёжных.Прокомментируйте,пожалуйста,это очень важно.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:41

Scotch
Девальвацію гривні з позначки 8,00 я рогнозувати у 2013 році і далі упродовж усього 2014-го послідовно до 12-17-25 та мимохідь навіть до 40

у 2008-09 ніяких підстав для цього не було і я залишався "ревальватором"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:12

Scotch

треба усвідомлювати, що валютні коливання в межах у 3-5 % це природнє дихання ринків, таке й прогнозувати не варто - воно трапляється на глобальних ринках декілька разів на рік

рух на 7-10% для валют країн що розвиваються також звична справа (для прикладу можемо переглянути динаміку AUD, CAD, NZD, SEK, NOK, MXN, TRY, RUB)

себто ріст USD/UAH з 27 до 30 може статися за пару тижнів взагалі без якихось значних потрясінь на зовнішніх ринках

якщо ж прямо відповідати на ваше запитання про можливість 2Х до 50 грн, то враховуючи той невтішний факт, що основні державницькі реформи провалені, проблеми паразитування олігархів та кланів (насамперед імперії Ахметова) на економіці Країни тільки загострюються, а подвійний дефіцит державного бюджету та поточного рахунку платіжного балансу нікуди не подівся, то - очевидно - відповідь ТАК

це не тільки можливо (імовірно) але скоріше вірогідно (напевно)

і хоча критична маса внутрішньоекономічних проблем ще не накопичилася для такого росту, але ризики девальвації стають дедалі менше збалансовані порівняно вищими % ставками по гривні та притоками по фінансовому рахунку
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ЛОБ
 
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  #<1 ... 277278279280
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