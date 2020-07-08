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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 277278279280 Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54 $1.802 досягнуто !

ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29 написав: $1.765



найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802

...

(другу частину прогнозу приховано))

найближчі технічні цілі росту простягаються до(максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище...(другу частину прогнозу приховано))

здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш усі тактичні цілі аж додосягнуто !здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30 ЗОЛОТО за Єну https://i.imgur.com/ZiEZDYT.png



сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU XAU/JPY, weekly :сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 14:40 Золото XAU/USD



XAU/USD, weekly : https://i.imgur.com/3ZnrQxo.png Імпульс - корекція - Імпульс ІІ ???XAU/USD, weekly : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 18:50 ЛОБ написав: Золото $1.800



наступна станція +100!? наступна станція +100!?

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Повідомлень: 8921 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 580 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 20:03 Уважаемый ЛОБ!Если вы уже написали в этой ветке,позвольте уточнить.Вы допускаете девальвацию гривны в 2 раза?Хорошо помню Ваш прогноз на другом форуме году где-то в 2008.Вы предсказали курс в районе 22 гривны за доллар,и в вас полетели тапки,о таком курсе даже думать было страшно.Но если будет двухкратная девальвация,тогда высока вероятность конвертации валютных вкладов в гривну.Это значит,не только з гривны геть,но и геть из всех банков,даже самых надёжных.Прокомментируйте,пожалуйста,это очень важно. Scotch Повідомлень: 638 З нами з: 01.08.10 Подякував: 77 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 21:41 Scotch

Девальвацію гривні з позначки 8,00 я почав прогнозувати у 2013 році і далі упродовж усього 2014-го послідовно до 12-17-25 та мимохідь навіть до 40



мотивуючи це розвалом країни, що вчинили риги за януковича : тотальна корупція (у автодорі відкати сягали під 80%), розбиті після ЄВРО-2012 длроги, непрацюючі належним чином інституції - від ВР до судів та ДВС



пророкуючи ще й серйозні суспільно-політичні проблеми



а у 2008-09 ніяких підстав для цього не було і я залишався "ревальватором" Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 09 лип, 2020 07:48, всього редагувалось 1 раз. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 22:12 Scotch



треба усвідомлювати, що валютні коливання в межах у 3-5 % це природнє дихання ринків, таке й прогнозувати не варто - воно трапляється на глобальних ринках декілька разів на рік



рух на 7-10% для валют країн що розвиваються також звична справа (для прикладу можемо переглянути динаміку AUD, CAD, NZD, SEK, NOK, MXN, TRY, RUB)



себто ріст USD/UAH з 27 до 30 може статися за пару тижнів взагалі без якихось значних потрясінь на зовнішніх ринках



якщо ж прямо відповідати на ваше запитання про можливість 2Х до 50 грн, то враховуючи той невтішний факт, що основні державницькі реформи провалені, проблеми паразитування олігархів та кланів (насамперед імперії Ахметова) на економіці Країни тільки загострюються, а подвійний дефіцит державного бюджету та поточного рахунку платіжного балансу нікуди не подівся, то - очевидно - відповідь ТАК



це не тільки можливо (імовірно) але скоріше вірогідно (напевно)



і хоча критична маса внутрішньоекономічних проблем ще не накопичилася для такого росту, але ризики девальвації стають дедалі менше збалансовані порівняно вищими % ставками по гривні та притоками по фінансовому рахунку Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 02:05 Да,Андрей,извиняюсь,Ваш прогноз девальвации гривны до 22 и выше был в 2013 году.Спасибо за вашу аналитику,приятно читать.Трудно представить курс гривны около 50,это будет без преувеличения катастрофа,будем надеяться,что это будет не в этом году,и даже не в следующем,хотя эмиссия гривны даже в этом году,похоже, будет рекордная за многие годы. Scotch Повідомлень: 638 З нами з: 01.08.10 Подякував: 77 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 09:13 Тут бы еще взглянуть на дефицит торгового баланса и бюджета США. hxbbgaf Повідомлень: 21564 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 09:30 Scotch



поки девал не є базовим сценарієм : провідні цб G7 порізали базові % ставки до НУЛЯ, тому зовнішня ринкова кон'юнктура грошового ринку, МВФ та наші заробітчани (їхні приватні трансферти на $10-$12 млрд щорічно) підтримуватимуть гривню на плаву



але до росту орієнтовно в межах 30 варто бути готовим навіть в умовах літнього затишшя



з настанням Вересня будемо трошки уважнішими - переглянемо розвиток внутрішньополітичних подій та стан фінансових ринків напередодні виборів у США 03 Листопада Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10338 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 277278279280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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