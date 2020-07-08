здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:54
усі тактичні цілі аж до $1.802 досягнуто !
здається, на рості золота можна ставити будь які нові - обов'язково вгадаєш
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30
ЗОЛОТО за Єну
XAU/JPY, weekly :
сьогоні у Єни свято (щоправда, як і вчора)) - встановлено Новий Історичний Максимум вартості 194 000 JPY за 1 унцію XAU
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:40
Золото XAU/USD
Імпульс - корекція - Імпульс ІІ ???
XAU/USD, weekly :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:03
Уважаемый ЛОБ!Если вы уже написали в этой ветке,позвольте уточнить.Вы допускаете девальвацию гривны в 2 раза?Хорошо помню Ваш прогноз на другом форуме году где-то в 2008.Вы предсказали курс в районе 22 гривны за доллар,и в вас полетели тапки,о таком курсе даже думать было страшно.Но если будет двухкратная девальвация,тогда высока вероятность конвертации валютных вкладов в гривну.Это значит,не только з гривны геть,но и геть из всех банков,даже самых надёжных.Прокомментируйте,пожалуйста,это очень важно.
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:41
Scotch
Девальвацію гривні з позначки 8,00 я почав прогнозувати у 2013 році і далі упродовж усього 2014-го послідовно до 12-17-25 та мимохідь навіть до 40
мотивуючи це розвалом країни, що вчинили риги за януковича : тотальна корупція (у автодорі відкати сягали під 80%), розбиті після ЄВРО-2012 длроги, непрацюючі належним чином інституції - від ВР до судів та ДВС
пророкуючи ще й серйозні суспільно-політичні проблеми
а у 2008-09 ніяких підстав для цього не було і я залишався "ревальватором"
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 09 лип, 2020 07:48, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:12
Scotch
треба усвідомлювати, що валютні коливання в межах у 3-5 % це природнє дихання ринків, таке й прогнозувати не варто - воно трапляється на глобальних ринках декілька разів на рік
рух на 7-10% для валют країн що розвиваються також звична справа (для прикладу можемо переглянути динаміку AUD, CAD, NZD, SEK, NOK, MXN, TRY, RUB)
себто ріст USD/UAH з 27 до 30 може статися за пару тижнів взагалі без якихось значних потрясінь на зовнішніх ринках
якщо ж прямо відповідати на ваше запитання про можливість 2Х до 50 грн, то враховуючи той невтішний факт, що основні державницькі реформи провалені, проблеми паразитування олігархів та кланів (насамперед імперії Ахметова) на економіці Країни тільки загострюються, а подвійний дефіцит державного бюджету та поточного рахунку платіжного балансу нікуди не подівся, то - очевидно - відповідь ТАК
це не тільки можливо (імовірно) але скоріше вірогідно (напевно)
і хоча критична маса внутрішньоекономічних проблем ще не накопичилася для такого росту, але ризики девальвації стають дедалі менше збалансовані порівняно вищими % ставками по гривні та притоками по фінансовому рахунку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 09 лип, 2020 02:05
Да,Андрей,извиняюсь,Ваш прогноз девальвации гривны до 22 и выше был в 2013 году.Спасибо за вашу аналитику,приятно читать.Трудно представить курс гривны около 50,это будет без преувеличения катастрофа,будем надеяться,что это будет не в этом году,и даже не в следующем,хотя эмиссия гривны даже в этом году,похоже, будет рекордная за многие годы.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:30
Scotch
поки девал не є базовим сценарієм : провідні цб G7 порізали базові % ставки до НУЛЯ, тому зовнішня ринкова кон'юнктура грошового ринку, МВФ та наші заробітчани (їхні приватні трансферти на $10-$12 млрд щорічно) підтримуватимуть гривню на плаву
але до росту орієнтовно в межах 30 варто бути готовим навіть в умовах літнього затишшя
з настанням Вересня будемо трошки уважнішими - переглянемо розвиток внутрішньополітичних подій та стан фінансових ринків напередодні виборів у США 03 Листопада
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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