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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:05

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:(їхні приватні трансферти на $10-$12 млрд щорічно)

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