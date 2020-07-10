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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:05

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:(їхні приватні трансферти на $10-$12 млрд щорічно)

інфа застаріла на жаль
вже менше 10М
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:13

greenozon

фактичні приватні трасферти (оплата праці заробітчан закордоном) на Україну за 2019 рік = $12,754 млрд

звичайно, за 2020-ий буде суттєво менше, припустимо скориговані 10 млрд. (за 5 місяців поточного року $4,7 млрд.)

ця стаття й надалі залишатиметься вагомою підтримкою для гривні
зрозумілі й пов'язані з нею ризики скорочення валютних надходжень

але критичний фактор курсоутворення UAH - з боку потенційного підвищення ринкового попиту корпоративного сектора (не забуваймо про можливість хеджувати курсові ризики за рахунок купівлі валютних форвардів до 1 року), фінансових гравців (через керрі-трейд на ОВДП), оптових шпекулянтів та населення
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:02

Срібло почало ріст
сужу по ціні срібних монет від НБУ
наприклад Архістратиги Михаїли
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:46

  greenozon написав:Срібло почало ріст
сужу по ціні срібних монет від НБУ
наприклад Архістратиги Михаїли

Зачем они вам? Есть мировая цена, есть слитки.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 278279280281
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