інфа застаріла на жаль
вже менше 10М
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:05
Re: Золото XAU/USD
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:13
greenozon
фактичні приватні трасферти (оплата праці заробітчан закордоном) на Україну за 2019 рік = $12,754 млрд
звичайно, за 2020-ий буде суттєво менше, припустимо скориговані 10 млрд. (за 5 місяців поточного року $4,7 млрд.)
ця стаття й надалі залишатиметься вагомою підтримкою для гривні
зрозумілі й пов'язані з нею ризики скорочення валютних надходжень
але критичний фактор курсоутворення UAH - з боку потенційного підвищення ринкового попиту корпоративного сектора (не забуваймо про можливість хеджувати курсові ризики за рахунок купівлі валютних форвардів до 1 року), фінансових гравців (через керрі-трейд на ОВДП), оптових шпекулянтів та населення
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:02
Срібло почало ріст
сужу по ціні срібних монет від НБУ
наприклад Архістратиги Михаїли
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 лип, 2020 07:46
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:20
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