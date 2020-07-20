Золото XAU/USD
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51
Банки офонарели - ставят прием серебра 15.50, когда уже под 19 должно быть. Называется, желаю удачи найти дурака.
hxbbgaf
Повідомлень: 21578
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2236 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:34
ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42м написав:
срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті
XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :
https://i.imgur.com/W8wkPmP.png
на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.
Срібло на 4-х річних максимумах - ціль
$35
:
https://i.imgur.com/CwTYqJt.png
на рості дорогоцінних металів срібло має трошки відставати, але його "народність", себто дешевизна та доступність, має стати додатковою перевагою для роздрібного інвестора
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10361
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1062 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
ЛОБ Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01 написав:
ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :
https://i.imgur.com/A7T1sFU.png
висновок один - купуймо Платину за Доляр США
реалістичні цілі росту вартості Платини з видноколом до 2022 року :
https://i.imgur.com/A6UslMi.png
як просте повторення історичних максимумів 2008 року біля
$2.285
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10361
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1062 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:58
ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:31 написав:
жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів
XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :
https://i.imgur.com/24REDU2.png
за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд
та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові
підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
йдемо як по залізничних рейках на
$2.750
:
https://i.imgur.com/9VjbZ1d.png
золото має переписати історичні хаї ще до закінчення каденції Трампа.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10361
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1062 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:04
насьогодні Золото вже перебуває на історичних Рекордних Максимумах у крос-курсах :
XAU/EUR, weekly :
https://i.imgur.com/sDf7ul1.png
XAU/CHF, weekly :
https://i.imgur.com/XBbCNpU.png
XAU/JPY, weekly :
https://i.imgur.com/hvcZhGC.png можемо тільки уявити собі потенціал росту XAU проти базового USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10361
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1062 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:58
ЛОБ написав: ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42м написав:
срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті
XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :
https://i.imgur.com/W8wkPmP.png
на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.
Срібло на 4-х річних максимумах - ціль
$35
:
https://i.imgur.com/CwTYqJt.png
на рості дорогоцінних металів срібло має трошки відставати, але його "народність", себто дешевизна та доступність, має стати додатковою перевагою для роздрібного інвестора
трішки дивлюсь за одним кумедним нумізматом-інвестором із Одеси
він вангує 60-ку на срібло і каже що воно зараз найкраще в порівнянні із усім решту
https://youtu.be/J83kIxzLid4
greenozon
Повідомлень: 9036
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:10
greenozon нічого кумедного у нумізматі з Одеси, є навіть крихти раціонального, але вибирати їх поміж невпинного невпорядкованого словесного потоку - це втрата часу мене вистачило на 2 хвилини.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10361
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1062 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:22
ЛОБ він просто дуже дуже давно очікував цього росту і досить давно а закупляв срібло він на лоях - буквально пару місяців тому
greenozon
Повідомлень: 9036
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему