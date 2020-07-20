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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51

Банки офонарели - ставят прием серебра 15.50, когда уже под 19 должно быть. Называется, желаю удачи найти дурака.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:34

СРІБЛО (XAG/USD)

  ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42м написав:срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті

XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :

https://i.imgur.com/W8wkPmP.png

на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.

Срібло на 4-х річних максимумах - ціль $35 :

https://i.imgur.com/CwTYqJt.png

на рості дорогоцінних металів срібло має трошки відставати, але його "народність", себто дешевизна та доступність, має стати додатковою перевагою для роздрібного інвестора
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53

щодо Платини (XPT/USD)

  ЛОБ Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01 написав:ПЛАТИНА проти ЗОЛОТА на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/A7T1sFU.png

висновок один - купуймо Платину за Доляр США

реалістичні цілі росту вартості Платини з видноколом до 2022 року :

https://i.imgur.com/A6UslMi.png

як просте повторення історичних максимумів 2008 року біля $2.285
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:58

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:31 написав:жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів

XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :

https://i.imgur.com/24REDU2.png

за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд

та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові

підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.

йдемо як по залізничних рейках на $2.750 :

https://i.imgur.com/9VjbZ1d.png

золото має переписати історичні хаї ще до закінчення каденції Трампа.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:04

ЗОЛОТО у кросах проти EUR, CHF, JPY

насьогодні Золото вже перебуває на історичних Рекордних Максимумах у крос-курсах :

XAU/EUR, weekly : https://i.imgur.com/sDf7ul1.png

XAU/CHF, weekly : https://i.imgur.com/XBbCNpU.png

XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/hvcZhGC.png

можемо тільки уявити собі потенціал росту XAU проти базового USD
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:58

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42м написав:срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті

XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :

https://i.imgur.com/W8wkPmP.png

на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.

Срібло на 4-х річних максимумах - ціль $35 :

https://i.imgur.com/CwTYqJt.png

на рості дорогоцінних металів срібло має трошки відставати, але його "народність", себто дешевизна та доступність, має стати додатковою перевагою для роздрібного інвестора


трішки дивлюсь за одним кумедним нумізматом-інвестором із Одеси
він вангує 60-ку на срібло і каже що воно зараз найкраще в порівнянні із усім решту

https://youtu.be/J83kIxzLid4
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:10

greenozon
нічого кумедного у нумізматі з Одеси, є навіть крихти раціонального, але вибирати їх поміж невпинного невпорядкованого словесного потоку - це втрата часу

мене вистачило на 2 хвилини.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:22

ЛОБ

він просто дуже дуже давно очікував цього росту і досить давно
а закупляв срібло він на лоях - буквально пару місяців тому
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:54

$1.827

хто в курсі - що відбувається із золотом - які прогнози ??? )))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:13

увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :

Золото $1.841 Платина $880 (+$40 або 3% за день) Срібло 21,15 (+5%)
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