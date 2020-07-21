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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:32

  ЛОБ написав:увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :

Золото $1.841 Платина $880 (+$40 або 3% за день) Срібло 21,15 (+5%)


нумізматична одесса теж в екстазі :)

https://youtu.be/aFzjgy3wazE
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:44

  greenozon написав:
  ЛОБ написав:увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :

Золото $1.841 Платина $880 (+$40 або 3% за день) Срібло 21,15 (+5%)


нумізматична одесса теж в екстазі :)

https://youtu.be/aFzjgy3wazE

Похоже, чувак откупиться хочет и не монетами, а реальными килограммами серебра. Все видео только и слышно "продавайте, продавайте". Не маялся бы дурью, а ехал в банк. Сегодня реально продажа на 10-15% ниже рынка. В чем прикол, не пойму. Банки решили заняться меценатством?
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