нумізматична одесса теж в екстазі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:32
нумізматична одесса теж в екстазі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:44
Похоже, чувак откупиться хочет и не монетами, а реальными килограммами серебра. Все видео только и слышно "продавайте, продавайте". Не маялся бы дурью, а ехал в банк. Сегодня реально продажа на 10-15% ниже рынка. В чем прикол, не пойму. Банки решили заняться меценатством?
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