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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 280281282283 Додано: Вів 21 лип, 2020 19:32 ЛОБ написав: увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :



Золото $1.841 Платина $880 (+$40 або 3% за день) Срібло 21,15 (+5%) увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :



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Повідомлень: 9041 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 588 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:44 greenozon написав: ЛОБ написав: увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :



Золото $1.841 Платина $880 (+$40 або 3% за день) Срібло 21,15 (+5%) увесь блок дорогоцінних металів пішов у ріст :



нумізматична одесса теж в екстазі



https://youtu.be/aFzjgy3wazE нумізматична одесса теж в екстазі

Похоже, чувак откупиться хочет и не монетами, а реальными килограммами серебра. Все видео только и слышно "продавайте, продавайте". Не маялся бы дурью, а ехал в банк. Сегодня реально продажа на 10-15% ниже рынка. В чем прикол, не пойму. Банки решили заняться меценатством? Похоже, чувак откупиться хочет и не монетами, а реальными килограммами серебра. Все видео только и слышно "продавайте, продавайте". Не маялся бы дурью, а ехал в банк. Сегодня реально продажа на 10-15% ниже рынка. В чем прикол, не пойму. Банки решили заняться меценатством? hxbbgaf Повідомлень: 21587 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1548 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 10:39 Перед багатьма роздрібними трейдерами постає запитання : що робити із золотом при досягненні історичного максимуму біля $1.920 ?



Певен, що оновлення статистичних хаїв та імовірне подолання психологічної позначки у $2.000 має стати тільки початком нової потужної хвилі росту дорогоцінних металів.



Звичайно, тема набагато ширша та стосується подальших перспектив доляра США.



Існує дуже високий ризик загострення соціяльно-економічних проблем у США навіть після виборів упродовж найближчих 1-3-5 років, до безробіття, прискорення інфляції, падіння цін на нерухомість, знецінення акцій та капіталу домогосподарств, персональних банкрутств та корпоративних дефолтів додаватиметься невдоволення діями уряду та політичного істеблешменту, а двопартійний популізм тільки підливатиме палива до вогню.



Тому глобальний міжнародний капітал у USD, EUR, CHF, JPY та CNY має замислитися над збереженням вартості та довгостроковими наслідками нескінчених астрономічних програм кількісного пом'якшення та провальної фіскальної дисципліни більшості розвинутих держав.



Статус резервної світової валюти надається не довічно, його треба заслужити та втримати, зазвичай він змінюється еволюційним шляхом (чи може раптово ?), за декілька століть Фінансовий Світ переходив від однієї резервної валюти до іншої, але справжньої надійної альтернативи Золоту так і не було знайдено.



Історія доляра США як резервної валюти налічує менше 100 років (офіційно з Бреттон-Вуду 1944-го) та може виявитися найкоротшої сторінкою.



Себто з одного боку загрози, ризики та невизначеність - а з іншого безальтернативний варіянт пошуку захисного класу активів = дорогоцінних металів.



Вітаємо вас у новому довгостроковму тренді росту драгів !



Маю підтвердити формальну технічну ціль росту XAU/USD аж до $2.750

Видноколо - до кінця пост-виборчого для США 2021 року не залежно від "переможця" на виборах. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10367 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 280281282283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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