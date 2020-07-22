нумізматична одесса теж в екстазі
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:32
нумізматична одесса теж в екстазі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:44
Похоже, чувак откупиться хочет и не монетами, а реальными килограммами серебра. Все видео только и слышно "продавайте, продавайте". Не маялся бы дурью, а ехал в банк. Сегодня реально продажа на 10-15% ниже рынка. В чем прикол, не пойму. Банки решили заняться меценатством?
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:39
Перед багатьма роздрібними трейдерами постає запитання : що робити із золотом при досягненні історичного максимуму біля $1.920 ?
Певен, що оновлення статистичних хаїв та імовірне подолання психологічної позначки у $2.000 має стати тільки початком нової потужної хвилі росту дорогоцінних металів.
Звичайно, тема набагато ширша та стосується подальших перспектив доляра США.
Існує дуже високий ризик загострення соціяльно-економічних проблем у США навіть після виборів упродовж найближчих 1-3-5 років, до безробіття, прискорення інфляції, падіння цін на нерухомість, знецінення акцій та капіталу домогосподарств, персональних банкрутств та корпоративних дефолтів додаватиметься невдоволення діями уряду та політичного істеблешменту, а двопартійний популізм тільки підливатиме палива до вогню.
Тому глобальний міжнародний капітал у USD, EUR, CHF, JPY та CNY має замислитися над збереженням вартості та довгостроковими наслідками нескінчених астрономічних програм кількісного пом'якшення та провальної фіскальної дисципліни більшості розвинутих держав.
Статус резервної світової валюти надається не довічно, його треба заслужити та втримати, зазвичай він змінюється еволюційним шляхом (чи може раптово ?), за декілька століть Фінансовий Світ переходив від однієї резервної валюти до іншої, але справжньої надійної альтернативи Золоту так і не було знайдено.
Історія доляра США як резервної валюти налічує менше 100 років (офіційно з Бреттон-Вуду 1944-го) та може виявитися найкоротшої сторінкою.
Себто з одного боку загрози, ризики та невизначеність - а з іншого безальтернативний варіянт пошуку захисного класу активів = дорогоцінних металів.
Вітаємо вас у новому довгостроковму тренді росту драгів !
Маю підтвердити формальну технічну ціль росту XAU/USD аж до $2.750
Видноколо - до кінця пост-виборчого для США 2021 року не залежно від "переможця" на виборах.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:09
$1.865
знову новий локальний та водночас багаторічний максимум
у послідовності усе вищих трендових екстремумів
що з відкатами ? спокійно дивимось за їх розвитком аби додати у довжину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:20
$1.888
за хайпом на ринку акцій золоте ралі поки що залишається у тіні
що може пролити світло на висхідний тренд по золоту ???
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53
імхо, тільки якийсь крістал бол
висхідний тренд останнього тижня схож на загон перед падінням...
одночасно схожий на стоп лоси шортістів від рівня 1700+...
але точно не схож на набір позицій, тому імхо можна очікувати мінімум корекції, а якщо почне падати фонда, то і короткострокового падіння золота.
зі. можливо я написав якусь маячню
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:51
change_pm
так, є трохи сумбуру )) та й аргументів бракує
$1.8Хх - ми десь на пів дорозі : ще нічого не трапилося, а золото вже підтягнулося до історичних максимумів
ріст ціни відображає потоки капіталу, які просто так одним рухом важеля (джойстика)) не розвернути назад як на застарілому танку
звичайно, ціна золота у $$$ - питання політичне для США, але у теперішньої адміністрації накопичилося стільки проблем, що вони профукають і це поміж іншим
коней на переправі не міняють, додам, посеред бурхливої річки не повертають назад
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|