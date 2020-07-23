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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28

До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:43

  ЛОБ написав:До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000

О Ужас)) Что же делать, должен же быть приличный откат, вопрос - когда и насколько? Боязно как-то брать по 1900-2000, чтобы не стать золотым оленем))
Weltbuerger
 
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  #<1 ... 281282283284
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