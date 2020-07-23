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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28
До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800
саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000
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ЛОБ
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:43
ЛОБ написав:
До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800
саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000
О Ужас)) Что же делать, должен же быть приличный откат, вопрос - когда и насколько? Боязно как-то брать по 1900-2000, чтобы не стать золотым оленем))
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Weltbuerger
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