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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28

До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:43

  ЛОБ написав:До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000

О Ужас)) Что же делать, должен же быть приличный откат, вопрос - когда и насколько? Боязно как-то брать по 1900-2000, чтобы не стать золотым оленем))
Weltbuerger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:06

можливо зараз у золота "золота лихорадка" хайпу, як це було нещодавно із біткоїном? який пер що дурнуватий до 20 000 за 1 монетку

http://prntscr.com/tns25c
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:36

  greenozon написав:одєсіт просто заворожон (сріблом)


А когда в 13-м году упало за несколько дней с 33 до 23, никаких возгласов не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:36

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:51

Weltbuerger

купуйте Платину за бакс чи за гривню
ціна XPT/USD $930 за унцію насьогодні
супердешево

за пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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