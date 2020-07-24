Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28
До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :
відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD XAU/EUR 1.635 XAU/CHF 1.757 XAU/JPY 202.800
саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки
XAU/USD $2.000
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ЛОБ
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:43
ЛОБ написав:
До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :
відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD XAU/EUR 1.635 XAU/CHF 1.757 XAU/JPY 202.800
саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки
XAU/USD $2.000
О Ужас)) Что же делать, должен же быть приличный откат, вопрос - когда и насколько? Боязно как-то брать по 1900-2000, чтобы не стать золотым оленем))
Weltbuerger
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:06
можливо зараз у золота "золота лихорадка" хайпу, як це було нещодавно із біткоїном? який пер що дурнуватий до 20 000 за 1 монетку
http://prntscr.com/tns25c
greenozon
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:36
greenozon написав:
одєсіт просто заворожон (сріблом)
А когда в 13-м году упало за несколько дней с 33 до 23, никаких возгласов не было.
hxbbgaf
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:36
greenozon
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:51
Weltbuerger купуйте Платину за бакс чи за гривню ціна XPT/USD $930 за унцію насьогодні супердешево за пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х
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ЛОБ
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:44
ЛОБ написав: Weltbuerger
купуйте Платину за бакс чи за гривню
ціна XPT/USD $930 за унцію насьогодні
супердешево
за пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х
Спасибо за инфо, надо подумать...)) А когда все же вероятен приемлемый для доливки откат по золоту? Наверняка он будет. Или до выборов в штатах вряд ли?
Weltbuerger
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:22
Weltbuerger це вже не до мене. я ж не астролог читайте уважно гілочку, про вибори вже було разів п'ять
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ЛОБ
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:32
ЛОБ. Додано: Вів 28 січ, 2020 14:06 написав:
до завершення президентської виборчої компанії у США (листопад 2020) спокою інвесторам вже не бачити
Трамп зберігає великі шанси на переобрання
американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)
за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок
тому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО.
якраз з Грудня 2019 я остаточно змінив свій погляд на користь драгів, хоча тактичні лонги по зодоту були упродовж другого півріччя (напополам із шортами).
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ЛОБ
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:39
А что технически произойдет при достижении 1920?какой у роботов приказ. Сбрасывать или покупать?
Nickmess
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