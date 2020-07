Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR , CHF , JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD



XAU/EUR 1.635

XAU/CHF 1.757

XAU/JPY 202.800



відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR , CHF , JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD

XAU/EUR 1.635

XAU/CHF 1.757

XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000



О Ужас)) Что же делать, должен же быть приличный откат, вопрос - когда и насколько? Боязно как-то брать по 1900-2000, чтобы не стать золотым оленем))



http://prntscr.com/tns25c можливо зараз у золота "золота лихорадка" хайпу, як це було нещодавно із біткоїном? який пер що дурнуватий до 20 000 за 1 монетку

одєсіт просто заворожон (сріблом)



одєсіт просто заворожон (сріблом)

А когда в 13-м году упало за несколько дней с 33 до 23, никаких возгласов не было.

Weltbuerger

купуйте Платину за бакс чи за гривню



купуйте Платину за бакс чи за гривню

ціна XPT/USD $930 за унцію насьогодні

супердешево



за пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х



купуйте Платину за бакс чи за гривню

ціна XPT/USD $930 за унцію насьогодні

супердешево



за пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х купуйте Платину за бакс чи за гривнюціна XPT/USD $930 за унцію насьогоднісупердешевоза пару кварталів я бачу потенціал її росту 2Х

Спасибо за инфо, надо подумать...)) А когда все же вероятен приемлемый для доливки откат по золоту? Наверняка он будет. Или до выборов в штатах вряд ли?



це вже не до мене. я ж не астролог

це вже не до мене. я ж не астролог

читайте уважно гілочку, про вибори вже було разів п'ять



Трамп зберігає великі шанси на переобрання



американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)



за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок



тому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО. до завершення президентської виборчої компанії у США (листопад 2020) спокою інвесторам вже не бачитиТрамп зберігає великі шанси на переобранняамериканці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставоктому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО.

якраз з Грудня 2019 я остаточно змінив свій погляд на користь драгів, хоча тактичні лонги по зодоту були упродовж другого півріччя (напополам із шортами).

