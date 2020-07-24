PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06
+50грн !
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:12
Re: Золото XAU/USD
не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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