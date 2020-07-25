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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06

По сріблу пішла "зворотка"

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PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:12

Re: Золото XAU/USD

не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:52

  uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00

  hxbbgaf написав:
  uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.


за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.
а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.
компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:02

Re: Золото XAU/USD

  uaprofi написав:за акциями как понимаю


фонда - найбільша мильна бульбашка на планеті
якщо там стоїть хоча б одна десята доля я буду сильно здивований!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:23

  uaprofi написав:за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.
а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.
компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.

Соц. сети, которые есть уже в каждой уважающей себя стране? Посредник по розничной торговле? Это просто американские мегапузыри! Ничего там в фейсбуках и амазонах не появилось такого, чтоб оно выросло в десятки раз за несколько лет. Более того, технологии склонны дешеветь по мере появления новых. Выкуп акций с печатного станка, который начинает вызывать гиперинфляцию. Теперь следите за руками, а не за языками, а лучше просто купите серебра и платины, если вам некогда следить за их руками и вы понимаете, что за этими наперсточниками все равно не успеете.
hxbbgaf
 
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