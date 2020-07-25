RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06

По сріблу пішла "зворотка"

Зображення

PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9074
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:12

Re: Золото XAU/USD

не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4164
З нами з: 21.04.11
Подякував: 605 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:52

  uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21600
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00

  hxbbgaf написав:
  uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.


за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.
а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.
компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4164
З нами з: 21.04.11
Подякував: 605 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:02

Re: Золото XAU/USD

  uaprofi написав:за акциями как понимаю


фонда - найбільша мильна бульбашка на планеті
якщо там стоїть хоча б одна десята доля я буду сильно здивований!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9074
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:23

  uaprofi написав:за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.
а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.
компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.

Соц. сети, которые есть уже в каждой уважающей себя стране? Посредник по розничной торговле? Это просто американские мегапузыри! Ничего там в фейсбуках и амазонах не появилось такого, чтоб оно выросло в десятки раз за несколько лет. Более того, технологии склонны дешеветь по мере появления новых. Выкуп акций с печатного станка, который начинает вызывать гиперинфляцию. Теперь следите за руками, а не за языками, а лучше просто купите серебра и платины, если вам некогда следить за их руками и вы понимаете, что за этими наперсточниками все равно не успеете.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21600
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:37

  uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))

якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,

то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США

на моє переконання ЗОЛОТО продовжуватиме свій ріст, часом прискорюючись - та звісно корегуючись, до моменту, коли економіка США очиститься після чергової глибокої фінансово-економічної кризи (яка ще навіть не розпочалася) , вимагатиме та витримає підвищення базових ставок !

числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000

висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)

поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значень

ось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі роки

це міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байден

але масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішити

для відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 282283284285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, zРадио, Василь-Рівне і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16720)
26.07.2020 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.