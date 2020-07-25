PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:12
Re: Золото XAU/USD
не могу понят можно ли сейчас покупать?
выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%
неужели оно может расти и дальше до 2400?
это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.
такое вообще возможно?
или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:52
Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00
за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.
а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.
компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:02
Re: Золото XAU/USD
фонда - найбільша мильна бульбашка на планеті
якщо там стоїть хоча б одна десята доля я буду сильно здивований!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 26 лип, 2020 00:23
Соц. сети, которые есть уже в каждой уважающей себя стране? Посредник по розничной торговле? Это просто американские мегапузыри! Ничего там в фейсбуках и амазонах не появилось такого, чтоб оно выросло в десятки раз за несколько лет. Более того, технологии склонны дешеветь по мере появления новых. Выкуп акций с печатного станка, который начинает вызывать гиперинфляцию. Теперь следите за руками, а не за языками, а лучше просто купите серебра и платины, если вам некогда следить за их руками и вы понимаете, что за этими наперсточниками все равно не успеете.
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:37
зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))
якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,
то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США
на моє переконання ЗОЛОТО продовжуватиме свій ріст, часом прискорюючись - та звісно корегуючись, до моменту, коли економіка США очиститься після чергової глибокої фінансово-економічної кризи (яка ще навіть не розпочалася) , вимагатиме та витримає підвищення базових ставок !
числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000
висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)
поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значень
ось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі роки
це міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байден
але масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішити
для відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|