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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:19

  ЛОБ написав:зростання ціни Золота на кожні $100

$1800-$1900 - 5 днів
$1700-$1800 - 121 день
$1600-$1700 - 61 день
$1500-$1600 - 155 днів :!:
$1400-$1500 - 43 дні
$1300-$1400 -1228 днів :!: :!: :!:


на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"
там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання
і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали

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