на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"
там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання
і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:19
на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"
там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання
і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали
+50грн !
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