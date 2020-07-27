на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"
там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання
і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 12:19
на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"
там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання
і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 лип, 2020 08:05
Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня
Можна припустити, що основний покупець зараз - Азія
Раніше "вночі" нічого не відбувалися
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 08:27
$1.981
й одразу реакція -$50
сьогодні (перепрошую, завтра традиційно у Середу) ФЕД має прокурликати свою пісню що усе під контролем, ось інвестори й шукають як самим забезпечити собі укриття
декілька разів спікери Федрезерву виключали можливість запровадження негативних ставок по баксу
насьогодні від'ємні тільки реальні % ставки з урахуванням інфляції
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 28 лип, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 09:02
Desperate hunt for yield forces investors to take ‘extreme risk’
The hunt for yield is getting harder than ever for fixed-income investors. Roughly 86 per cent of the $60tn global bond market tracked by ICE Data Services traded with yields no higher than 2 per cent — a record proportion — with more than 60 per cent of the market yielding less than 1 per cent as of June 30.
This has pushed investors into riskier segments in search of income, compelling them to lend to lower-quality companies and countries. Just 3 per cent of the investable bond world today yields more than 5 per cent — a share that is close to an all-time low, and represents a precipitous drop from levels seen roughly two decades ago.
In the late 1990s, nearly 75 per cent of bonds traded with yields above 5 per cent, while sub-2 per cent yields comprised well under 10 per cent of the market.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:06
*GOLD FUTURES SURGE, TOUCH $2,000/OZ
ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:09
Nickmess
дивно, чому це на якійсь російській форексінй кухні немає історії адекватних цін ))
змініть джерела інформації.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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