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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 283284285286 Додано: Пон 27 лип, 2020 12:19 ЛОБ написав: зростання ціни Золота на кожні $100



$1800-$1900 - 5 днів

$1700-$1800 - 121 день

$1600-$1700 - 61 день

$1500-$1600 - 155 днів

$1400-$1500 - 43 дні

$1300-$1400 -1228 днів зростання ціни Золота на кожні $100$1800-$1900 - 5 днів$1700-$1800 - 121 день$1600-$1700 - 61 день$1500-$1600 - 155 днів$1400-$1500 - 43 дні$1300-$1400 -1228 днів



на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"

там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитання

і там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали



на базі вашого матаналізу пригадався класний старий мувік - "Pi"там головний актор шукав магічне число, яке давало відповіді на усі запитанняі там багато навколо-фінансистів-трейдерів теж за ним полювали

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Повідомлень: 9093 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 08:05 Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня



Можна припустити, що основний покупець зараз - Азія



Раніше "вночі" нічого не відбувалися Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10401 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 08:27 $1.981

й одразу реакція -$50



сьогодні (перепрошую, завтра традиційно у Середу) ФЕД має прокурликати свою пісню що усе під контролем, ось інвестори й шукають як самим забезпечити собі укриття



декілька разів спікери Федрезерву виключали можливість запровадження негативних ставок по баксу



насьогодні від'ємні тільки реальні % ставки з урахуванням інфляції Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 28 лип, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10401 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 09:02 Desperate hunt for yield forces investors to take ‘extreme risk’



The hunt for yield is getting harder than ever for fixed-income investors. Roughly 86 per cent of the $60tn global bond market tracked by ICE Data Services traded with yields no higher than 2 per cent — a record proportion — with more than 60 per cent of the market yielding less than 1 per cent as of June 30.



This has pushed investors into riskier segments in search of income, compelling them to lend to lower-quality companies and countries. Just 3 per cent of the investable bond world today yields more than 5 per cent — a share that is close to an all-time low, and represents a precipitous drop from levels seen roughly two decades ago.



In the late 1990s, nearly 75 per cent of bonds traded with yields above 5 per cent, while sub-2 per cent yields comprised well under 10 per cent of the market. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10401 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47 На форекс пф такого не было 1937.. где смотрите Nickmess Повідомлень: 3499 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 10:06 *GOLD FUTURES SURGE, TOUCH $2,000/OZ



ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10401 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 10:09 Nickmess

дивно, чому це на якійсь російській форексінй кухні немає історії адекватних цін ))



змініть джерела інформації. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10401 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 283284285286 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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