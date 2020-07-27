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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17
скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45
change_pm
було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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