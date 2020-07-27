Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 284285286287 Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17



https://i.imgur.com/YkpudOV.png скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10406 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19 ЛОБ написав: Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня

Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня

Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка. Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка. hxbbgaf Повідомлень: 21610 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38 1910 $

пішла корекція?! change_pm Повідомлень: 1692 З нами з: 03.02.16 Подякував: 41 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41 Nickmess написав: Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник? Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :



https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png



можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот

будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спотбудьте уважнішими, читайте заголовок на графіку Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10406 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45 change_pm



було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10406 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: montagvide і 9 гостейМодератори: ТупУм