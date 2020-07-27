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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17
скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк :https://i.imgur.com/YkpudOV.png
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19
ЛОБ написав:
Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня
Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38
1910 $
пішла корекція?!
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41
Nickmess написав:
Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45
change_pm
було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:05
ЛОБ написав: Nickmess написав:
Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
вы писали 2000. Намкитко 1978 макс
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Nickmess
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