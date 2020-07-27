Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17
скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк :
https://i.imgur.com/YkpudOV.png
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19
ЛОБ написав:
Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня
Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка.
hxbbgaf
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38
1910 $ пішла корекція?!
change_pm
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41
Nickmess написав:
Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :
https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45
change_pm було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:05
ЛОБ написав: Nickmess написав:
Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :
https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
вы писали 2000. Намкитко 1978 макс
Nickmess
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:36
ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 08:27 написав: $1.981
й одразу реакція
-$50
...
Nickmess Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47 написав:
На форекс пф такого не было 1937.. где смотрите
ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 10:06 написав: *GOLD FUTURES SURGE, TOUCH $2,000/OZ
ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000
Nickmess написав: ЛОБ написав: Nickmess написав:
Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?
якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :
https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png
можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
вы писали 2000. Намкитко 1978 макс
спочатку ви сумнівалися у спотовій ціні $1.981 - заперечуючи мені "а на форекспф не було"
тепер сперечаєтесь щодо торкання ф'єчерсної ціни до $2.000, імовірно не розуміючи про що йде мова
у мене немає бажання розводити суперечки та пояснювати вам деталі ціноутворення на комплексному ринку комодів та золота зокрема
просто візьміть до відома, що Eleanor Creagh (@Eleanor_Creagh) із "Saxo Capital Markets AU" на своїй twitter-сторінці повідомила, що за якимось (сам не перевіряв)) окремим дальнім ф'ючерсним контрактом було зафіксованj ціну XAU/USD рівно у $2.000
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ЛОБ
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:59
ФРСники должны что-то ляпнуть для сбивания цены, иначе доллару кирдык.
hxbbgaf
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:07
hxbbgaf написав:
ФРСники должны что-то ляпнуть для сбивания цены, иначе доллару кирдык.
Шо опять?
Я смотрю цены на фючерсы золота на инвестинге 1921 на моменте
И спот голд прайс на bullionvault.ком 1927
Life is good.
vladus17
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