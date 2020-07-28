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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17

скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк :

https://i.imgur.com/YkpudOV.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19

  ЛОБ написав:Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня

Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38

1910 $
пішла корекція?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41

  Nickmess написав:Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :

https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png

можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45

change_pm

було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:05

  ЛОБ написав:
  Nickmess написав:Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :

https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png

можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
вы писали 2000. Намкитко 1978 макс
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:36

  ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 08:27 написав:$1.981
й одразу реакція -$50
...
  Nickmess Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47 написав:На форекс пф такого не было 1937.. где смотрите
  ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 10:06 написав:*GOLD FUTURES SURGE, TOUCH $2,000/OZ
ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000
  Nickmess написав:
  ЛОБ написав:
  Nickmess написав:Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :

https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png

можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот
будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку
вы писали 2000. Намкитко 1978 макс

спочатку ви сумнівалися у спотовій ціні $1.981 - заперечуючи мені "а на форекспф не було"

тепер сперечаєтесь щодо торкання ф'єчерсної ціни до $2.000, імовірно не розуміючи про що йде мова

у мене немає бажання розводити суперечки та пояснювати вам деталі ціноутворення на комплексному ринку комодів та золота зокрема

просто візьміть до відома, що Eleanor Creagh (@Eleanor_Creagh) із "Saxo Capital Markets AU" на своїй twitter-сторінці повідомила, що за якимось (сам не перевіряв)) окремим дальнім ф'ючерсним контрактом було зафіксованj ціну XAU/USD рівно у $2.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:59

ФРСники должны что-то ляпнуть для сбивания цены, иначе доллару кирдык.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:07

  hxbbgaf написав:ФРСники должны что-то ляпнуть для сбивания цены, иначе доллару кирдык.

Шо опять? :D

Я смотрю цены на фючерсы золота на инвестинге 1921 на моменте
И спот голд прайс на bullionvault.ком 1927
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:14

XAU vs EUR, CHF, JPY

  ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28 написав:До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000

Золото продовжує свою переможну ходу проти основних мажорів - відтепер рекордні історичні максимуми позначено :

XAU/EUR 1.682 (4-денна безперервна серія оновлення)
XAU/CHF 1.821 (6-денна серія )
XAU/JPY 208.500 (5-денна серія)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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