#<1 ... 284285286287 Додано: Вів 28 лип, 2020 11:17



https://i.imgur.com/YkpudOV.png скан з ціінами дня з платформи Саксобанку, Данія, принципалом для якого є ДойчеБанк :

ЛОБ
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:19

Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня

Цікава деталь : основні події з ростом Золота вже декілька днів розгортаються на азіатсько-тихоокеанській сесії з відкриттям торгів дня

Основной рост будет после того, как покупать начнет Америка.

hxbbgaf
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38

1910 $

пішла корекція?!

change_pm
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:41

Nickmess написав: Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :



https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png



можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот

будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку

ЛОБ
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:45

change_pm



було б добре щоб хтось підкорегував вершки, фіксонувши частину паперового прибутку, та знову вклав зароблені гроші як додаткову маржу для нових позицій по тренду

ЛОБ
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:05

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :



https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png



можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот

будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку

вы писали 2000. Намкитко 1978 макс

Nickmess
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:36

ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 08:27 написав: $1.981

й одразу реакція -$50

й одразу реакція -$50

... й одразу реакція... Nickmess Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47 написав: На форекс пф такого не было 1937.. где смотрите На форекс пф такого не было 1937.. где смотрите ЛОБ Додано: Вів 28 лип, 2020 10:06 написав: *GOLD FUTURES SURGE, TOUCH $2,000/OZ

ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000 ф'ючерсні ціни на біржових торгах (з можливістю фізичної поставки зливків золота) перевищили у моменті психологічну позначку $2.000 Nickmess написав: ЛОБ написав: Nickmess написав: Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник? Kitco.com нет таких цифр... тоже плохой источник?

якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :



https://i.imgur.com/eYkOQRJ.png



можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спот

будьте уважнішими, читайте заголовок на графіку якраз KITCO надійне джерело, яке також підтверджує ціну 1.980+ :можливо, ви дивитеся не агреговану на біржові котировки "форексну" ціну спотбудьте уважнішими, читайте заголовок на графіку вы писали 2000. Намкитко 1978 макс вы писали 2000. Намкитко 1978 макс

спочатку ви сумнівалися у спотовій ціні $1.981 - заперечуючи мені "а на форекспф не було"



тепер сперечаєтесь щодо торкання ф'єчерсної ціни до $2.000, імовірно не розуміючи про що йде мова



у мене немає бажання розводити суперечки та пояснювати вам деталі ціноутворення на комплексному ринку комодів та золота зокрема



просто візьміть до відома, що Eleanor Creagh (@Eleanor_Creagh) із "Saxo Capital Markets AU" на своїй twitter-сторінці повідомила, що за якимось (сам не перевіряв)) окремим дальнім ф'ючерсним контрактом було зафіксованj ціну XAU/USD рівно у $2.000

ЛОБ
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:59

ФРСники должны что-то ляпнуть для сбивания цены, иначе доллару кирдык.

hxbbgaf
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:07

Шо опять?



Я смотрю цены на фючерсы золота на инвестинге 1921 на моменте

Шо опять?

Я смотрю цены на фючерсы золота на инвестинге 1921 на моменте

И спот голд прайс на bullionvault.ком 1927

vladus17
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:14

XAU vs EUR, CHF, JPY

ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28 написав: До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR , CHF , JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD

XAU/EUR 1.635

XAU/CHF 1.757

XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000



відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR , CHF , JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD



XAU/EUR 1.635

XAU/CHF 1.757

XAU/JPY 202.800



саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000 До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки

Золото продовжує свою переможну ходу проти основних мажорів - відтепер рекордні історичні максимуми позначено :



XAU/EUR 1.682 (4-денна безперервна серія оновлення)

XAU/CHF 1.821 (6-денна серія )

Золото продовжує свою переможну ходу проти основних мажорів - відтепер рекордні історичні максимуми позначено :

XAU/EUR 1.682 (4-денна безперервна серія оновлення)

XAU/CHF 1.821 (6-денна серія )

XAU/JPY 208.500 (5-денна серія)

ЛОБ

