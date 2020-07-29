на коротеньких 1-годинних інтервалах по Золоту за учора намалювалася подвійна технічна вершина $1.981-$1.980 - на денних її навіть не видно
розраховуємо на продовження тренду, але імовірність корекції підвищується.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:43
на коротеньких 1-годинних інтервалах по Золоту за учора намалювалася подвійна технічна вершина $1.981-$1.980 - на денних її навіть не видно
розраховуємо на продовження тренду, але імовірність корекції підвищується.
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