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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:43

на коротеньких 1-годинних інтервалах по Золоту за учора намалювалася подвійна технічна вершина $1.981-$1.980 - на денних її навіть не видно

розраховуємо на продовження тренду, але імовірність корекції підвищується.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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