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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:43

на коротеньких 1-годинних інтервалах по Золоту за учора намалювалася подвійна технічна вершина $1.981-$1.980 - на денних її навіть не видно

розраховуємо на продовження тренду, але імовірність корекції підвищується.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:49

Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього

маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні

у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:52

  ЛОБ написав:Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього

маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні

у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції.

Как бы не оказаться золотым оленем :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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