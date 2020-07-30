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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 285286287288 Додано: Чет 30 лип, 2020 11:43 на коротеньких 1-годинних інтервалах по Золоту за учора намалювалася подвійна технічна вершина $1.981-$1.980 - на денних її навіть не видно



розраховуємо на продовження тренду, але імовірність корекції підвищується. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 18:49 Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього



маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні



у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 18:52 ЛОБ написав: Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього



маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні



у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції. Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти ньогомаючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країніу таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції.

Как бы не оказаться золотым оленем Как бы не оказаться золотым оленем "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8719 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 19:55 Ukrainian



якщо у вас є запитання, то спробуйте його сформулювати.

можливо, відповідь вже є на сторінках цієї гілочки ... Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 20:31 ЛОБ написав: Ukrainian



якщо у вас є запитання, то спробуйте його сформулювати.

можливо, відповідь вже є на сторінках цієї гілочки ... якщо у вас є запитання, то спробуйте його сформулювати.можливо, відповідь вже є на сторінках цієї гілочки ...

Ризик купити на вершині і застрягнути в металі на не визначений термін часу.

По народному «золотий олень» Ризик купити на вершині і застрягнути в металі на не визначений термін часу.По народному «золотий олень» "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8719 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 21:52 Ukrainian



так, відповідь на подібне запитання вже була

якщо цікавить : Нед 26 лип, 2020 11:37 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 22:13 ЛОБ написав: uaprofi написав: не могу понят можно ли сейчас покупать?

выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%

неужели оно может расти и дальше до 2400?

это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.

такое вообще возможно?

или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше? не могу понят можно ли сейчас покупать?выходитза полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%неужели оно может расти и дальше до 2400?это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.такое вообще возможно?или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))



якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,



то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США



на моє переконання ЗОЛОТО продовжуватиме свій ріст, часом прискорюючись - та звісно корегуючись, до моменту, коли економіка США очиститься після чергової глибокої фінансово-економічної кризи (яка ще навіть не розпочалася) , вимагатиме та витримає підвищення базових ставок !



числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000



висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)



поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значень



ось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі роки



це міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байден



але масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішити



для відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий. зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значеньось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі рокице міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байденале масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішитидля відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий.

Ну не факт що гроші не підуть в інші активи то же біт койн чи акції якогось амазону



Я взагалі придивляюсь до Sprott Physical Bullion Trusts

https://sprott.com/investment-strategie ... on-trusts/

Там немає такої нереальної маржі як при фізичному металі; плюс хороша ліквідність.



І навідміну від паперового золота, тут повністю покрито фізичним металом. Ну не факт що гроші не підуть в інші активи то же біт койн чи акції якогось амазонуЯ взагалі придивляюсь до Sprott Physical Bullion TrustsТам немає такої нереальної маржі як при фізичному металі; плюс хороша ліквідність.І навідміну від паперового золота, тут повністю покрито фізичним металом. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8719 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 285286287288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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