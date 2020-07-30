Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього
маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні
у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:Трамп виступив з критикою системи голосування поштою, закликаючи до відкладення дати виборів на пізніший термін через короновірус, мовляв, фізичне голосування зараз небезпечне, а відправка бюлетенів поштою залишає простір для зловживань при підрахунках голосів проти нього
маючи не сприятливий для себе реальний розклад соціологічних опитувань він стає небезпечним та здатен до непередбчуваних вчинків, що можуть піти на шкоду своїй країні
у таких умовах я схильний додавати драг метали до свого довгого кошика на низхідній корекції.
Как бы не оказаться золотым оленем
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
uaprofi написав:не могу понят можно ли сейчас покупать? выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50% неужели оно может расти и дальше до 2400? это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне. такое вообще возможно? или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?
зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))
якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,
то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США
на моє переконання ЗОЛОТО продовжуватиме свій ріст, часом прискорюючись - та звісно корегуючись, до моменту, коли економіка США очиститься після чергової глибокої фінансово-економічної кризи (яка ще навіть не розпочалася) , вимагатиме та витримає підвищення базових ставок !
числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000
висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)
поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значень
ось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі роки
це міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байден
але масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішити
для відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий.
Ну не факт що гроші не підуть в інші активи то же біт койн чи акції якогось амазону