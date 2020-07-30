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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 286287288289 Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:20 greenozon



XAG/UAH = XAG/USD x USD/UAH



простий арифметичний приклад :

30 х 30 = 900 за унцію



у грамах та монетах порахуйте самі, бо краще за мене знаєте цю математику Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10430 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:17 % ставки та Золото



І це надовго.



Номінальна "ринкова" % доходність 10-ти річних державних облігацій США, Китаю, Німеччини та Британії :



https://i.imgur.com/3cITDLc.png ( не забуваймо, доходність бандз ФРН нижче нуля )



у купі з суспільно-економічними ризиками, перманентною загрозою рецесії та обвалу фінансових ринків, нульові чи взагалі від'ємні базові % ставки не залишають простору для ілюзій



золото продовжуватиме висхідний тренд. не до якогось числового кругленького психологічного рівня. а висхідний тренд як подорож у часі. Зниження номінальних базових % ставок з боку провідних центробанків, їхня постійна присутність як покупців на ринку державного боргу та зрештою зниження ринкових % ставок по усій довжині кривої доходностей - це довгостроковий тренд.І це надовго.Номінальна "ринкова" % доходність 10-ти річних державних облігацій США, Китаю, Німеччини та Британії :у купі з суспільно-економічними ризиками, перманентною загрозою рецесії та обвалу фінансових ринків, нульові чи взагалі від'ємні базові % ставки не залишають простору для ілюзійзолото продовжуватиме висхідний тренд. не до якогось числового кругленького психологічного рівня. а висхідний тренд як подорож у часі. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10430 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:12 очевидно насьогодні тактика по Золоту має полягати у викупі імовіних різких корекційних діпів, купівлі прямо по ринку за поточною ціною інших драг металів, зокрема порівняно (супер)дешевої Платини ( $910 ) та Срібла ( $24 )



розмови про дефляцію мають стати відволікаючим маневром на випадок корекційного зниження металів, а консервативні інвестори давно перейшли від розмов до справ. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10430 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:38 https://invst.ly/rn1dy Порівняльна динаміка (у %) фондових ринків США, Японії, Німеччини та Британії : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10430 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 286287288289 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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