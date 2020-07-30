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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:20

greenozon

XAG/UAH = XAG/USD x USD/UAH

простий арифметичний приклад :
30 х 30 = 900 за унцію

у грамах та монетах порахуйте самі, бо краще за мене знаєте цю математику
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:17

% ставки та Золото

Зниження номінальних базових % ставок з боку провідних центробанків, їхня постійна присутність як покупців на ринку державного боргу та зрештою зниження ринкових % ставок по усій довжині кривої доходностей - це довгостроковий тренд.

І це надовго.

Номінальна "ринкова" % доходність 10-ти річних державних облігацій США, Китаю, Німеччини та Британії :

https://i.imgur.com/3cITDLc.png (не забуваймо, доходність бандз ФРН нижче нуля)

у купі з суспільно-економічними ризиками, перманентною загрозою рецесії та обвалу фінансових ринків, нульові чи взагалі від'ємні базові % ставки не залишають простору для ілюзій

золото продовжуватиме висхідний тренд. не до якогось числового кругленького психологічного рівня. а висхідний тренд як подорож у часі.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:12

очевидно насьогодні тактика по Золоту має полягати у викупі імовіних різких корекційних діпів, купівлі прямо по ринку за поточною ціною інших драг металів, зокрема порівняно (супер)дешевої Платини ($910) та Срібла ($24)

розмови про дефляцію мають стати відволікаючим маневром на випадок корекційного зниження металів, а консервативні інвестори давно перейшли від розмов до справ.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:38

Порівняльна динаміка (у %) фондових ринків США, Японії, Німеччини та Британії : https://invst.ly/rn1dy
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