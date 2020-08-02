greenozon
XAG/UAH = XAG/USD x USD/UAH
простий арифметичний приклад :
30 х 30 = 900 за унцію
у грамах та монетах порахуйте самі, бо краще за мене знаєте цю математику
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:20
greenozon
XAG/UAH = XAG/USD x USD/UAH
простий арифметичний приклад :
30 х 30 = 900 за унцію
у грамах та монетах порахуйте самі, бо краще за мене знаєте цю математику
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:17
% ставки та Золото
Зниження номінальних базових % ставок з боку провідних центробанків, їхня постійна присутність як покупців на ринку державного боргу та зрештою зниження ринкових % ставок по усій довжині кривої доходностей - це довгостроковий тренд.
І це надовго.
Номінальна "ринкова" % доходність 10-ти річних державних облігацій США, Китаю, Німеччини та Британії :
у купі з суспільно-економічними ризиками, перманентною загрозою рецесії та обвалу фінансових ринків, нульові чи взагалі від'ємні базові % ставки не залишають простору для ілюзій
золото продовжуватиме висхідний тренд. не до якогось числового кругленького психологічного рівня. а висхідний тренд як подорож у часі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:12
очевидно насьогодні тактика по Золоту має полягати у викупі імовіних різких корекційних діпів, купівлі прямо по ринку за поточною ціною інших драг металів, зокрема порівняно (супер)дешевої Платини ($910) та Срібла ($24)
розмови про дефляцію мають стати відволікаючим маневром на випадок корекційного зниження металів, а консервативні інвестори давно перейшли від розмов до справ.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:38
Порівняльна динаміка (у %) фондових ринків США, Японії, Німеччини та Британії :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 03 сер, 2020 07:18
$1.985
Новий історичний максимум оновлено на $1 - символічно, але факт
на forexstreet пишуть про $1.988, але на своїй платформі такого хая не бачу
профільні специ пишуть, що найближчі ф'ючерси з фізичною поставкою стабільно перевищують $2.000, тож прийдеться пошукати згодом підтвердження самому
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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