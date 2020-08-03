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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:20

greenozon

XAG/UAH = XAG/USD x USD/UAH

простий арифметичний приклад :
30 х 30 = 900 за унцію

у грамах та монетах порахуйте самі, бо краще за мене знаєте цю математику
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:17

% ставки та Золото

Зниження номінальних базових % ставок з боку провідних центробанків, їхня постійна присутність як покупців на ринку державного боргу та зрештою зниження ринкових % ставок по усій довжині кривої доходностей - це довгостроковий тренд.

І це надовго.

Номінальна "ринкова" % доходність 10-ти річних державних облігацій США, Китаю, Німеччини та Британії :

https://i.imgur.com/3cITDLc.png (не забуваймо, доходність бандз ФРН нижче нуля)

у купі з суспільно-економічними ризиками, перманентною загрозою рецесії та обвалу фінансових ринків, нульові чи взагалі від'ємні базові % ставки не залишають простору для ілюзій

золото продовжуватиме висхідний тренд. не до якогось числового кругленького психологічного рівня. а висхідний тренд як подорож у часі.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:12

очевидно насьогодні тактика по Золоту має полягати у викупі імовіних різких корекційних діпів, купівлі прямо по ринку за поточною ціною інших драг металів, зокрема порівняно (супер)дешевої Платини ($910) та Срібла ($24)

розмови про дефляцію мають стати відволікаючим маневром на випадок корекційного зниження металів, а консервативні інвестори давно перейшли від розмов до справ.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:38

Порівняльна динаміка (у %) фондових ринків США, Японії, Німеччини та Британії : https://invst.ly/rn1dy
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:18

$1.985

Новий історичний максимум оновлено на $1 - символічно, але факт

на forexstreet пишуть про $1.988, але на своїй платформі такого хая не бачу

профільні специ пишуть, що найближчі ф'ючерси з фізичною поставкою стабільно перевищують $2.000, тож прийдеться пошукати згодом підтвердження самому
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:24

Gold Futures Quotes (CME)

Ціни ф'ючерсних контрактів на СМЕ (Чиказька Товарна Біржа)

https://i.imgur.com/0j82u5l.png

https://www.cmegroup.com/trading/metals ... /gold.html

так і є, практично увесь спектр ф'ючів торгується із премією до спота (у контанго) та одразу декілька (з грудня) насьогодні котуються вище позначки $2.000

але для форвардних/ф'ючерсних ринків у цьому немає нічого дивного
зазвичай, вища майбутня ціна просто відображає вартість фондування позицій та страхування поставок

і не завжди це є добре : поточна ціна спот не обов'язково слідуватиме за ф'ючерсною, а при стабільному збалансованому ринку дальній контракт постійно втрачає у ціні наближаючись до спота

як зараз для прикладу це дійсно для ринку природного газу, щоправда, на енергетивному ринку в цілом зберігається надлишок резервних потужностей та дисбаланс з перевищенням пропозиції

маємо факт : за нульових % ставок по баксу як валюті фондування календарна премія чітко вказує на ризики поставок та очевидно значний попит на фізичне золото у зливках.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:28

знову консолідація на хаях за $10 від досягнутого історичного максимуму

у тренді це має свідчити про силу активу та прихований потенціал

мої скромні очікування на Серпень : подолання позначки у $2.000, прискорення руху та закріплення вище. тому й тактика зрозуміла - викуп корекцій.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27

купуймо XPT (Пла́тина, Pt) по ринку $924
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:36

  ЛОБ написав:купуймо XPT (Пла́тина, Pt) по ринку $924


скажіть будь ласка де і як ви його купуєте
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:57

greenozon

через маржинальний рахунок у Саксобанку, Данія

валютне законодавство України дозволяє цілком легально перераховувати валютні кошти на свої закордонні рахунку (є спрощена схема до 400 тис гривень у еквіваленті)

погортайте сторінки, є детальнйи опис процедури
або звертайтесь за консультацією до свого обслуговуючого банку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 286287288289
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