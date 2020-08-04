Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики
зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів
як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку
зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики
зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів
як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку
зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.
Тому що це все не безкоштовно: - Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність. - Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.
Не всім підійде.
зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір