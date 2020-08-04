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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03

Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики

зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів

як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку

зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:44

  ЛОБ написав:Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики

зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів

як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку

зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.

Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.

Тому що це все не безкоштовно:
- Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність.
- Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.

Не всім підійде.

зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21

change_pm
шукайте в налаштуваннях графіків білий фон (є другий варіант на противагу вашого "нічного")

як не знайдете я скину у приват де саме у меню це є (англійською)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:23


$2.009
бички мають розраховувати на більше
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:40

  ЛОБ написав:
$2.009
бички мають розраховувати на більше

В этот раз золотых оленей побреют позже?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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  #<1 ... 287288289290
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