Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики
зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів
як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку
зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики
зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів
як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку
зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.
Тому що це все не безкоштовно: - Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність. - Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.
Не всім підійде.
зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір
ЛОБ Додано: Сер 19 лют, 2020 13:27 написав:у високосний рік президентських виборів у США з непердбачуваним, самовпевненим президентом-невігласом та роздутими практично у всіх секторах економіки ціновими бульбашками (нерухомість, акції технлогічних компаній, вартість облігацій) -
можна з легкістю припускати досягнення позначки $2.000
не можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризи добре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового преза
другий термін Трампа стане відкладеною катастрофою.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Ukrainian вибачайте, але я не бачу сенсу у ваших запитаннях
середньостроковий інвестор чи шпекулянт торгує номінальні курси - їм обом байдуже інфляційний диференціал поміж США та Єврозоною, або ще щось з теорії чи макроекономіки - якщо це неможливо намастити на хліб
я особисто добре розбираюся і у теорії інфляції (маю переддипломну курсову на цю тему, що захистив у свій час на відмінно), а ще добре на практиці завчив "основни" гіперінфляції 1992-94 років, коли міжбанківські ставки овернайт довгий час трималися на рівні 300-360 % річних
саме у цей час я і розпочинав свою кар'єру студентом-практикантом
у 1998 вже став казначеєм банку топ-50
але вважаю за краще спрощувати обговорення поточної проблематики до конкретних рушійних факторів, уникаючи зрозумілості та специфічних фахових понтів
дякую за розуміння.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.