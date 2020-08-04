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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 288289290291>
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03

Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики

зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів

як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку

зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:44

  ЛОБ написав:Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики

зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів

як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку

зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.

Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.

Тому що це все не безкоштовно:
- Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність.
- Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.

Не всім підійде.

зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір :(
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21

change_pm
шукайте в налаштуваннях графіків білий фон (є другий варіант на противагу вашого "нічного")

як не знайдете я скину у приват де саме у меню це є (англійською)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:23


$2.009
бички мають розраховувати на більше
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:40

  ЛОБ написав:
$2.009
бички мають розраховувати на більше

В этот раз золотых оленей побреют позже?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:27


$2.020

історичний максимум 2020-го року вже на $100 перевищує максимуми 2011-го

далі буде.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:39

  ЛОБ написав:
$2.020

історичний максимум 2020-го року вже на $100 перевищує максимуми 2011-го

далі буде.

Це з інфляцією чи без?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:43

  ЛОБ Додано: Сер 19 лют, 2020 13:27 написав:у високосний рік президентських виборів у США з непердбачуваним, самовпевненим президентом-невігласом та роздутими практично у всіх секторах економіки ціновими бульбашками (нерухомість, акції технлогічних компаній, вартість облігацій) -

можна з легкістю припускати досягнення позначки $2.000

не можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризи
добре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового преза

другий термін Трампа стане відкладеною катастрофою.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57

Ukrainian
вибачайте, але я не бачу сенсу у ваших запитаннях

середньостроковий інвестор чи шпекулянт торгує номінальні курси - їм обом байдуже інфляційний диференціал поміж США та Єврозоною, або ще щось з теорії чи макроекономіки - якщо це неможливо намастити на хліб

я особисто добре розбираюся і у теорії інфляції (маю переддипломну курсову на цю тему, що захистив у свій час на відмінно), а ще добре на практиці завчив "основни" гіперінфляції 1992-94 років, коли міжбанківські ставки овернайт довгий час трималися на рівні 300-360 % річних

саме у цей час я і розпочинав свою кар'єру студентом-практикантом

у 1998 вже став казначеєм банку топ-50

але вважаю за краще спрощувати обговорення поточної проблематики до конкретних рушійних факторів, уникаючи зрозумілості та специфічних фахових понтів

дякую за розуміння.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:03

Ціни на золото з прив’язкою до інфляції
Зображення
Ну і на срібло для орієнтування
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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