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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 288289290291> Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03 Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.



цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу



а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH



відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально



набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики



зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів



як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків



плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку



зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 15:44 ЛОБ написав: Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.



цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу



а усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH



відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально



набагато ефективніше відкрити безготівковий маржинальний рахунок у надійному європейському банку-брокерові (з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризики



зазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторів



як величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків



плюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринку



зрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки. Спекуляції з готівкою - тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржуа усі ризики ВКВ/ВКВ, що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAHвідкриття позицій на готівці - це тупо не раціональнонабагато ефективніше відкрити(з повноцінною ліцензією), зробити легальний переказ коштів (до 400 тис грн взагалі без якихось довідок) закордон та торгувати собі на здоров'я з мінімальним плечем від 1 до 3 (або й без маржинального плеча як на готівці), розумно контролюючи свої ризикизазвичай саме перевищення маржинального плеча і є найпоширенішою причиною збитків та зливу депозиту посеред роздрібних інвесторівяк величезну перевагу інвестор отримує можливість торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринківплюс набагато вужча маржа, необмежена ліквідність безготівкового ринкузрозуміло, що на маржиналці повністю нівелюються традиційні операційні ризики готівкових оерацій з валютою та зливками, транспортні витрати та вирішуються проблеми безпеки.

Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.



Тому що це все не безкоштовно:

- Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність.

- Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.



Не всім підійде.



зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір Це підійде, якщо ця особа буде постійно торгувати - трейдеріть.Тому що це все не безкоштовно:- Починаючи від комісій за переказ грощей + комісій за неактивність.- Завершуючи комісіями за тримання позиції в металах.Не всім підійде.зі. Термінал в цього банку-брокеру ломає мені очі. Чорний колір change_pm Повідомлень: 1735 З нами з: 03.02.16 Подякував: 49 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 22:21 change_pm

шукайте в налаштуваннях графіків білий фон (є другий варіант на противагу вашого "нічного")



як не знайдете я скину у приват де саме у меню це є (англійською) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 22:23

$2.009

бички мають розраховувати на більше Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 22:40 ЛОБ написав:

$2.009

бички мають розраховувати на більше бички мають розраховувати на більше

В этот раз золотых оленей побреют позже? В этот раз золотых оленей побреют позже? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8737 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 621 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 23:27

$2.020



історичний максимум 2020-го року вже на $100 перевищує максимуми 2011-го



далі буде. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 23:39 ЛОБ написав:

$2.020



історичний максимум 2020-го року вже на $100 перевищує максимуми 2011-го



далі буде. історичний максимумвже наперевищує максимумидалі буде.

Це з інфляцією чи без? Це з інфляцією чи без? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8737 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 621 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 23:43 ЛОБ Додано: Сер 19 лют, 2020 13:27 написав: у високосний рік президентських виборів у США з непердбачуваним, самовпевненим президентом-невігласом та роздутими практично у всіх секторах економіки ціновими бульбашками (нерухомість, акції технлогічних компаній, вартість облігацій) -



можна з легкістю припускати досягнення позначки $2.000



не можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризи

добре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового преза



другий термін Трампа стане відкладеною катастрофою. у високосний рік президентських виборів у США з непердбачуваним, самовпевненим президентом-невігласом та роздутими практично у всіх секторах економіки ціновими бульбашками (нерухомість, акції технлогічних компаній, вартість облігацій) -можна з легкістю припускати досягнення позначкине можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризидобре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового презадругий термін Трампа стане відкладеною катастрофою. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 23:57 Ukrainian

вибачайте, але я не бачу сенсу у ваших запитаннях



середньостроковий інвестор чи шпекулянт торгує номінальні курси - їм обом байдуже інфляційний диференціал поміж США та Єврозоною, або ще щось з теорії чи макроекономіки - якщо це неможливо намастити на хліб



я особисто добре розбираюся і у теорії інфляції (маю переддипломну курсову на цю тему, що захистив у свій час на відмінно), а ще добре на практиці завчив "основни" гіперінфляції 1992-94 років, коли міжбанківські ставки овернайт довгий час трималися на рівні 300-360 % річних



саме у цей час я і розпочинав свою кар'єру студентом-практикантом



у 1998 вже став казначеєм банку топ-50



але вважаю за краще спрощувати обговорення поточної проблематики до конкретних рушійних факторів, уникаючи зрозумілості та специфічних фахових понтів



дякую за розуміння. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10447 З нами з: 14.12.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 00:03



Ну і на срібло для орієнтування

Ціни на золото з прив’язкою до інфляціїНу і на срібло для орієнтування "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8737 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 621 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 288289290291> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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