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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:38
ЛОБ написав:greenozon
через маржинальний рахунок у Саксобанку, Данія
валютне законодавство України дозволяє цілком легально перераховувати валютні кошти на свої закордонні рахунку (є спрощена схема до 400 тис гривень у еквіваленті)
погортайте сторінки, є детальнйи опис процедури
або звертайтесь за консультацією до свого обслуговуючого банку
Що думаєте по SLV та GDX ?
Потенціал росту можливо переважає такий GLD
Цікава ваша думка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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