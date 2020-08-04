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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:38

  ЛОБ написав:greenozon

через маржинальний рахунок у Саксобанку, Данія

валютне законодавство України дозволяє цілком легально перераховувати валютні кошти на свої закордонні рахунку (є спрощена схема до 400 тис гривень у еквіваленті)

погортайте сторінки, є детальнйи опис процедури
або звертайтесь за консультацією до свого обслуговуючого банку

Що думаєте по SLV та GDX ?
Потенціал росту можливо переважає такий GLD
Цікава ваша думка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:54

Ukrainian
здогадуюсь, звичайно, до чого ви хилите, але пропоную прямо формулювати свої тези або запитання

схоже ви натякаєете, що це не справжній якийсь історичний максимум або хочете запитати чи є у золота потенціал перевершити "реальні" максимуми 1980-х років та ще з урахуванням інфляції ))

ТАК, має, все станеться, не вимагаймо зараз більшого від покупців (та продавців))

на мою думку, ріст ЗОЛОТА за $2.+++ розпочне багато дискусій навколо різних класів активів, зокрема по біткойну та крипті, не виключено поміж ними загостриться запекла конкуренція за прихильність інвесторів

я ставлю на золото, усю крипту зіллють як тільки закінчаться дармові гроші

але це вже пішли відповіді на запитання, які ви ше не ставили ))
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:01

  Ukrainian написав:Що думаєте по SLV та GDX ?
Потенціал росту можливо переважає такий GLD
Цікава ваша думка.

останні півроку обережно знайомлюсь із новими інструментами пасивного інвестування у ETF

зрозуміло, якщо у базових XAU & XAG буде все добре, то акції золотодобувних компаній на рості цін на порядок випереджатимуть золото

тому GDX - добре, а ось SLV - не бачу сенсу
окрім комісій брокера, операційних ризиків та спонсорських витрат на 0,5% (щорічно) цей ETF навряд чи обжене своє срібло
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