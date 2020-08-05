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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 288289290291 Додано: Сер 05 сер, 2020 00:38 ЛОБ написав: greenozon



через маржинальний рахунок у Саксобанку, Данія



валютне законодавство України дозволяє цілком легально перераховувати валютні кошти на свої закордонні рахунку (є спрощена схема до 400 тис гривень у еквіваленті)



погортайте сторінки, є детальнйи опис процедури

або звертайтесь за консультацією до свого обслуговуючого банку через маржинальний рахунок у Саксобанку, Даніявалютне законодавство України дозволяє цілком легально перераховувати валютні кошти на свої закордонні рахунку (є спрощена схема до 400 тис гривень у еквіваленті)погортайте сторінки, є детальнйи опис процедуриабо звертайтесь за консультацією до свого обслуговуючого банку

Що думаєте по SLV та GDX ?

Потенціал росту можливо переважає такий GLD

Цікава ваша думка. Що думаєте по SLV та GDX ?Потенціал росту можливо переважає такий GLDЦікава ваша думка. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8740 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 622 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 09:54 Ukrainian

здогадуюсь, звичайно, до чого ви хилите, але пропоную прямо формулювати свої тези або запитання



схоже ви натякаєете, що це не справжній якийсь історичний максимум або хочете запитати чи є у золота потенціал перевершити "реальні" максимуми 1980-х років та ще з урахуванням інфляції ))



ТАК, має, все станеться, не вимагаймо зараз більшого від покупців (та продавців))



на мою думку, ріст ЗОЛОТА за $2.+++ розпочне багато дискусій навколо різних класів активів, зокрема по біткойну та крипті, не виключено поміж ними загостриться запекла конкуренція за прихильність інвесторів



я ставлю на золото, усю крипту зіллють як тільки закінчаться дармові гроші



але це вже пішли відповіді на запитання, які ви ше не ставили )) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10460 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 10:01 Ukrainian написав: Що думаєте по SLV та GDX ?

Потенціал росту можливо переважає такий GLD

Цікава ваша думка. Що думаєте по SLV та GDX ?Потенціал росту можливо переважає такий GLDЦікава ваша думка.

останні півроку обережно знайомлюсь із новими інструментами пасивного інвестування у ETF



зрозуміло, якщо у базових XAU & XAG буде все добре, то акції золотодобувних компаній на рості цін на порядок випереджатимуть золото



тому GDX - добре, а ось SLV - не бачу сенсу

окрім комісій брокера, операційних ризиків та спонсорських витрат на 0,5% (щорічно) цей ETF навряд чи обжене своє срібло останні півроку обережно знайомлюсь із новими інструментами пасивного інвестування у ETFзрозуміло, якщо у базових XAU & XAG буде все добре, то акції золотодобувних компаній на рості цін на порядок випереджатимуть золототому GDX - добре, а ось SLV - не бачу сенсуокрім комісій брокера, операційних ризиків та спонсорських витрат на 0,5% (щорічно) цей ETF навряд чи обжене своє срібло Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10460 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:34 $2.055



спрацював перший тейк профіт, другий переставив трошки вище ще на $100



у п'ятницю важливі статдані з ринку праці США, позитивчик з новоствореними робочими місцями (після втрати 40 млн) може спричинити низхідну корекцію у золоті



яку ми бички збираюємося викуповувати Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10460 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 07:37 ЛОБ написав: я ставлю на золото, усю крипту зіллють як тільки закінчаться дармові гроші

я ставлю на золото, усю крипту зіллють як тільки закінчаться дармові гроші

А вы считаете золото более ценным активом? интересно на чем основано такое мнение. Промышленная ценность

Золота не велика, полезных свойств для общества также не много. А вы считаете золото более ценным активом? интересно на чем основано такое мнение. Промышленная ценностьЗолота не велика, полезных свойств для общества также не много. Dimn Повідомлень: 122 З нами з: 15.12.13 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 09:33 https://www.profinance.ru/chart/silver/ ... M3IzAjIyM= Супер бульбашка на сріблі -

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Повідомлень: 9194 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 602 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 09:50 Dimn



вибачайте, але я не хочу витрачати свій час на розлогі пояснення

тут треба вчитися, бажано на денному відділенні, пройти щонайменше курс економічної історії та грошового обігу



або хоча б погуглити що кажуть про крипту гуру інвестиційної спільноти Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10460 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 09:51 greenozon написав: Супер бульбашка на сріблі Супер бульбашка на сріблі

поставте проти бульбашки гроші - заробите копійчину. поставте проти бульбашки гроші - заробите копійчину. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10460 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 288289290291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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